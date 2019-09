Auf der ordentlichen Hauptversammlung der HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) am Unternehmenssitz in Lippstadt stimmten die Aktionäre allen vorgelegten Anträgen mit großer Mehrheit zu. Insgesamt nahmen rund 600 Aktionäre und Gäste an der fünften Hauptversammlung nach Börsengang teil. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren rund 86 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Wie von der Unternehmensleitung vorgeschlagen, hat die Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr neben einer regulären Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,05 Euro je Aktie) eine Sonderdividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...