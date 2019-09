Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro bestach in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Performance; bis vor kurzem zumindest muss man einschränkend anführen. Es war eine fulminante Rekordjagd, die man von Ende Dezember 2018 bis in den August hinein beobachten konnte. Von unter 60,0 US-Dollar ging es in der Spitze auf knapp 113,0 US-Dollar. Doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung begann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...