In einem bislang volatilen Börsenjahr hat sich ein Sektor der Industriewelt durch seine Beständigkeit und seine Fähigkeit, die Investoren zu belohnen, dann doch hervorgetan: die Luft- und Raumfahrt. Dieser Bereiche war jeweils das herausragende Segment in den Ergebnissen großer Industriekonzerne wie GE, Honeywell und United Technologies, obwohl sich das Wachstum in anderen Industriezweigen wie der Automobilindustrie, der Halbleiterindustrie und sogar der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verlangsamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...