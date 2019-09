Deutsche Nebenwerte haben die Blue Chips in den letzten 15 Jahren im Schnitt outperformt. Das belegt ein simpler Vergleich zwischen unserem Standardwerteindex DAX und dem Nebenwerteindex SDAX: Während der DAX in diesem Zeitraum auf eine Jahresrendite von 8,1 % kommt, schaffte sein Small-Cap-Pendant in diesem Zeitraum ganze 9,4 % (Stand: 27.09.2019). Könnte sich diese Outperformance in den nächsten Jahren wiederholen und sind Nebenwerte daher ein gutes Ziel für Anleger? Die folgenden drei Gründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...