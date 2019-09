Japans Technikkonzern Softbank will das Berliner Reise-Start-up Getyourguide zur Weltfirma machen. Doch seit dem Absturz der Softbank-Investments WeWork und Uber gelten die Japaner nicht mehr als Erfolgsgaranten.

Für Tao Tao müsste die Welt sich schneller drehen, ein Tag auch mal mehr als 24 Stunden haben. Der Gründer des Berliner Reiseportals Getyourguide wirkt wie unter Strom, als er an einem Septembertag im Konferenzraum Amazon Jungle Tour freundlich, aber ohne Punkt und Komma über die Zukunft seiner Firma spricht. Mit massenhaft Anglizismen durchsetzt. Einen Kollegen, der vor dem Raum mit den Stühlen aus Rattan und der Bambushütte sitzt, schnipst er wortlos zu sich. Der Deutsch-Chinese ist Chef eines der wertvollsten deutschen Start-ups - und seit Kurzem auf noch mehr Speed programmiert. "Wir wären auch ohne Softbank erfolgreich geworden", sagt er selbstbewusst. "Aber jetzt geht es deutlich schneller."

Softbank - das ist der Grund, warum Tao und sein Kompagnon und Co-Chef Johannes Reck für viele Gründer Helden sind. Der Investmentarm des japanischen Technologiekonzerns ist im Mai bei ihrem Unternehmen eingestiegen. An dieser Finanzierungsrunde gemessen, ist Getyourguide mehr als eine Milliarde Euro wert - eine magische Marke, die das Start-up zu einem sogenannten Einhorn macht, das Ziel eines jeden Gründers. Gerade ist Getyourguide mit 600 Mitarbeitern ins ehemalige Umspannwerk Ampere in Berlins Prenzlauer Berg umgezogen. Der burgähnliche Bau wirkt wie die symbolische Krönung eines beeindruckenden Aufstiegs.

Hybris vor dem Fall?

Doch in die Euphorie des Berliner Softbank-Zöglings mischt sich erste Skepsis. Softbank und sein Vision Fund, mit dem die Japaner junge Hightechunternehmen finanzieren, ist zuletzt unter Druck geraten. Einige Investments des 100-Milliarden-Dollar-Fonds wie der Mobilitätsdienst Uber, der Bürovermieter WeWork und die Kommunikations-App Slack haben nicht geliefert, was sie versprochen haben. Uber und Slack enttäuschten an der Börse, WeWork schaffte es erst mal gar nicht dahin. Mitunter machen sich Softbank-Beteiligungen gegenseitig Konkurrenz. Das Reich des illustren Softbank-Gründers Masayoshi Son wirkt geradezu angeschlagen.

Inzwischen melden sich auch Kritiker zu Wort, die einzelne Start-ups für überbewertet und die Strategie hinter neuen Akquisitionen für planlos halten. Beobachter werfen Softbank-Chef Son, dem Treiber der weltweiten Investitionen, gar einen Hang zur Hybris vor. Der lässt sich aber nicht stören - und bastelt unbehelligt an einem zweiten Vision Fund. Noch größer.

Wie sehr Softbank unter Spannung steht, zeigt vor allem der jüngst verschobene Börsengang des Bürovermieters WeWork. Der Vision Fund hatte sein Investment im Januar 2019 um zwei Milliarden Dollar aufgestockt und das Start-up so auf gigantische 47 Milliarden Dollar aufgewertet. Im Vorfeld des geplanten Börsengangs zeigten Investoren aber wenig Interesse, WeWork sei nur ein Drittel wert. Sie zweifelten auch an der Eignung des Gründers Adam Neumann, der damit prahlt, wie er einst mit Son persönlich auf dem Rücksitz einer Limousine in weniger als einer halben Stunde den Softbank-Einstieg aushandelte - so, als habe er mal eben seine Studentenbude vermietet. Neumann muss nun gehen.

Investitionen in Auto1 und Wirecard

Bei den - weitaus kleineren - deutschen Beteiligungen von Softbank läuft es ruhiger. 2018 stiegen die Japaner mit rund einer halben Milliarde Euro bei der 2012 gegründeten Onlinegebrauchtwagenbörse Auto1 ein - und machten die Berliner zum wertvollsten deutschen Start-up. Im September steckte Softbank dann gut doppelt so viel in den Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard. Bei Getyourguide stiegen Softbank und Investoren wie der Staatsfonds Temasek aus Singapur mit fast einer halben Milliarde Euro ein. Dabei macht das Start-up derzeit gerade mal rund 200 Millionen Euro Umsatz.

Getyourguide spielt nun in einer anderen Liga - das ist die Message von Gründer Tao und seinem Team. Neben dem Geld schätzen sie vor allem das Netzwerk. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...