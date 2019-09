Die K+S (WKN: KSAG88)-Aktie hat innerhalb der letzten zwölf Monate (27.09.2019) etwa 30 % an Wert verloren, obwohl sich zum Halbjahr 2019 alle Ergebnisse verbesserten. Hier fragt sich der Anleger: Wie ist das möglich? Die Antwort findet sich bei Aktien immer in den Zukunftsperspektiven über die kommenden Monate. Und hier gibt es einige Dinge, die K+S nicht beeinflussen kann, die sich aber negativ auf das Geschäft auswirken. Erfahre, was die Aktie belastet und welche Punkte langfristig dennoch für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...