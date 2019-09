Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman treibt seine gesellschaftlichen Reformen voran, nun dürfen viele Touristen visafrei nach Saudi-Arabien reisen. Damit soll die Wirtschaft des Landes umgebaut werden.

Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall gewesen sein. Weniger als ein Woche vor dem ersten Jahrestag des brutalen Mordes an dem saudischen Regierungskritiker Jamal Khashoggi öffnet sich das Königreich für ausländische Touristen. Gäste aus vielen Staaten, darunter aus Deutschland, brauchen künftig vorab kein Visum mehr, um in das erzkonservative Land zu reisen - positive Schlagzeilen sind da den Herrschern in Riad sicher. "Ziemlich verdächtig" sei dieser zeitliche Ablauf, sagt die saudische Journalistin Safa al-Ahmed, die im Exil lebt. "Sie versuchen alles, um das Narrativ zu verändern."

Das Narrativ - die große Erzählung - hatte sich spätestens mit dem Tod Khashoggis gegen Riad gewendet. Vor allem seit dem Mord im saudischen Konsulat in Istanbul steht das Land international am Pranger, auch weil die Spuren der Bluttat in das direkte Umfeld des Kronprinzen Mohammed bin Salman führen - des Mannes also, der als eigentlicher Herrscher des Landes gilt und die Reformen vorantreibt.

Mit der Öffnung für ausländische Touristen setzt Saudi-Arabien die gesellschaftliche Öffnung fort, die vor einigen Jahren begonnen hat. Mohammed bin Salman, kurz MbS genannt, ließ das Verbot von Kinos aufheben, auch Konzerte sind mittlerweile erlaubt. Internationale Stars wie Janet Jackson und Rapper 50 Cent traten in Riad auf.

Viel Applaus erhielt auch das Ende des international ...

Den vollständigen Artikel lesen ...