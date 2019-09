Axel Springer, Osram, Innogy: Viele Aktien sollen nach Übernahmen von der Börse verschwinden. Was betroffene Anleger dazu wissen müssen.

Als nächstes dürfte es Innogy erwischen. Die Stromkonzerne E.On und RWE wollen die ehemalige RWE-Tochter zerschlagen und unter sich aufteilen. RWE wird die Erzeugung erneuerbarer Energien von Innogy erhalten, E.On das Geschäft mit dem Stromvertrieb sowie die Stromnetze. Durch die geplante Transaktion ordnen die beiden großen Energiekonzerne des Landes den Strommarkt neu: RWE wird in Zukunft zum reinen Erzeuger, während sich Konkurrent E.On um den Betrieb der Netze und den Vertrieb kümmert.

Folgen hat das Geschäft indes nicht nur für den Strom-, sondern auch für den Aktienmarkt. Denn im Zuge der Transaktion hat E.On bereits im vergangenen Jahr einen Großteil der Innogy-Aktien gekauft und will die verbliebenen Aktionäre nun aus dem Unternehmen drängen. Innogy soll komplett im E.On-Konzern aufgehen. Mitte September gab EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestagher den Plänen ihren Segen. Die letzte wichtige Hürde hat die Transaktion damit genommen. Damit ist nur drei Jahre nach dem Börsengang ausgemacht, dass die Innogy-Aktie wieder vom Kurszettel verschwinden wird.

So oder so ähnlich sieht es derzeit bei einigen deutschen Aktiengesellschaften aus: Erst vergangene Woche hat die Commerzbank die Übernahme der Direktbanktochter comdirect angekündigt. Ein anschließender Börsenrückzug ist wahrscheinlich. Auch den Leuchtenkonzern Osram könnte es treffen. Der Sensorenanbieter AMS will Osram übernehmen. Ein Ende der Börsennotierung von Osram werde AMS zumindest prüfen, heißt es in der Angebotsunterlage. Weitere Übernahmeangebote für börsennotierte Gesellschaften dürften folgen: Gerade Private-Equity-Investoren sitzen auf viel Geld, Kredite für Übernahmen sind günstig.

Für die betroffenen Kleinaktionäre stellen sich dann viele Fragen: Wann müssen sie über ein Übernahmeangebot entscheiden? Was wird aus ihren Aktien? Welche Abfindung bekommen sie? Hier gibt es dazu die wichtigsten Antworten.

Das Übernahmeangebot

Voraussetzung für eine Übernahme ist ein Übernahmeangebot. Grundsätzlich gibt es zwei Arten: Ein Pflichtangebot muss ein Käufer abgeben, wenn er erstmals mehr als 30 Prozent der Stimmrechte besitzt. Ein freiwilliges Übernahmeangebot kann jeder Käufer abgeben, unabhängig davon, wie viele Aktien des Kaufziels er hält. In beiden Fällen muss der angebotene Preis mindestens dem durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurs der vergangenen drei Monate entsprechen. Kurse, zu denen viele Aktien den Besitzer wechselten, werden bei dieser Berechnung also höher gewichtet als solche, zu denen nur wenige Aktien gekauft wurden.

Ausschlaggebend ist die Kursentwicklung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme - auch gerüchteweise - bekannt wird. Im aktuell laufenden Übernahmeangebot zu Osram-Aktien liegt dieser Kurs etwa bei 30,53 Euro je Aktie. Das Angebot von AMS, das bis zum 1. Oktober läuft, liegt mit 38,50 Euro deutlich darüber. Logisch, denn Käufer möchten Aktionären einen Anreiz bieten, das Angebot auch anzunehmen. Für eine Entscheidung haben Aktionäre mindestens vier und maximal zehn Wochen Zeit, sobald die Angebotsunterlage veröffentlicht ist. Die genaue Frist bestimmt der Käufer.

Dieser legt meist auch eine Mindestannahmequote fest. Übernehmer wollen in der Regel nach dem Übernahmeangebot auch Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens nehmen. Dafür benötigen sie eine ausreichende Anzahl von Aktien. "Daher knüpfen sie ihr Angebot an die Bedingung, dass diese Höhe auch erreicht wird", sagt Andreas Rupp. Der Spezialist für Aktien- und Kapitalmarktrecht ...

