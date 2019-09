Belohnungen können kreativ machen - allerdings nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Deshalb überwiegen oft die unschönen Nebenwirkungen.

Wer wirklich schlechte Luft erleben will, sollte mal nach Mexico City fahren. Dort liegen die Feinstaubwerte um das Vierfache höher als am Stuttgarter Neckartor. Also dachten sich die mexikanischen Stadtverantwortlichen, dass man ein bisschen was am Umweltbewusstsein der Autofahrer ändern könnte. Sie führten die Regelung ein, dass man je nach Endziffer auf dem Nummernschild nur noch an bestimmten Wochentagen fahren durfte. Was als Anti-Smog-Programm gedacht war, entpuppte sich allerdings als Segen für die Autoindustrie. Wer es sich leisten konnte, kaufte sich einfach einen Zweitwagen mit anderer Ziffernkombination - und konnte weiter durch die Gegend brausen.

So gut gemeint die Idee war, so sonderbar verhalten sich die Menschen immer wieder. Als man in israelischen Kindertagesstätten vor einigen Jahren eine Strafzahlung für diejenigen Eltern einführte, die ihr Kind zu spät abholten, war der Effekt nicht, dass plötzlich alle Eltern pünktlich um zwei ihre Kinder einsammelten. ...

