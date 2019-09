China macht der Handelskrieg mit den USA zu schaffen, aber auch die schwächere Nachfrage nach seinen Exportprodukten anderswo. Nun kündigt die Zentralbank Maßnahmen an, um das Abkühlen der Konjunktur auszubremsen.

China wird nach Angaben der Zentralbank weitere Schritte gegen die abkühlende Konjunktur einleiten. Die Volksrepublik werde "weiterhin eine umsichtige Geldpolitik betreiben und die Kraft antizyklischer Maßnahmen erhöhen", hieß es in einer am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Weibo verbreiteten Erklärung. China werde die Wege verbessern, damit Geld aus dem Bankensektor besser in der Realwirtschaft ankommen könne. Auch soll dafür gesorgt werden, dass kleinere Banken sich besser mit Kapital versorgen können. Sie leiden besonders unter sinkenden Margen und zunehmender ...

