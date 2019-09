Vor wenigen Jahren noch galt Bodo Janssen seinen Mitarbeitern als schlimmer Chef. Er ging ins Kloster und entwickelte einen neuen Führungsstil. Nun hat er ein Buch über die Lebensregeln des Heiligen Benedikt vorgelegt.

WirtschaftsWoche: Herr Janssen, Sie haben eine Art New-Work-Ratgeber auf Basis der Lebensregeln des Heiligen Benedikt geschrieben. Man könnte sagen: Managementliteratur mit religiös-philosophischem Unterbau. Worum geht es?Bodo Janssen: Klassische Managementliteratur sieht den Menschen als Mittel zum Zweck der Wirtschaft. In meinem Unternehmen "managen" wir nur Zahlen, Daten und Fakten. In Managementbüchern kann man lernen, wie man Prozesse und Menschen managt, sie effizient einsetzt. Der Heilige Benedikt empfiehlt, die Menschen und die Gemeinschaft zu stärken. Wenn ich mich um die Menschen kümmere, kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Die Wirtschaft ist das Mittel, den Menschen zu stärken. In einer Zeit, wo eine junge Generation nach dem Sinn der Arbeit fragt und nicht nach dem Stundenlohn, ist das auch immer wichtiger. Die Stimmung in einem Unternehmen ist wichtiger als jedes Wissen oder Kapital. Der Wandel bedeutet: Vom Ergebnis zum Erlebnis.

Muss man bibelfest sein, um die benediktinischen Lebensregeln richtig verstehen zu können?Ganz sicher nicht. Wenn ich über Spiritualität spreche, meine ich gar nicht so sehr die Kirche oder Religion. Die Lebensregeln, die der heilige Benedikt geschrieben hat, sind kein religiöses Buch. Die Weisheiten darin haben nicht ausschließlich etwas mit Glauben zu tun, sondern können in ihrer Einfachheit zu einem guten Leben und Klarheit beitragen.

Vor 1500 Jahren, als der Heilige Benedikt lebte, mussten die Menschen allerdings auch noch nicht so produktiv sein wie heute, oder? Lassen sich Benedikts Lebensregeln überhaupt auf die heutige Zeit übertragen?Wenn das psychische Wohlbefinden von Menschen gut ist, sie sich geistig fit und sozial angenommen fühlen, steigt die Produktivität derartig steil, dass sie mit sehr viel weniger Aufwand viel mehr schaffen. Das geschieht momentan in meinem Unternehmen: Vergangenes Jahr sind wir um 50 Prozent gewachsen - und das war nicht geplant. Vor zehn Jahren hatten wir einen Umsatz von 20 Millionen Euro, in diesem Jahr werden wir 60 Millionen haben. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich aber nicht verdreifacht, sondern nicht einmal verdoppelt. Die Produktivität ist gestiegen, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...