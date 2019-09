Zürich (awp) - Zwischen Zürich und Lugano werden auch am Montag keine Flüge gehen. Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways bleibt wegen Geldmangels auch zum Wochenstart am Boden, nachdem sie erst am Freitag die Flüge für das Wochenende annulliert hatte. Daher muss die Swiss ihre Codeshare-Flüge von und nach Lugano ...

Den vollständigen Artikel lesen ...