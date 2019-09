Basel (awp) - Novartis bietet am Onkologie-Fachkongress Esmo einen tieferen Einblick in die Ergebnisse seiner MONALEESA3-Studie mit dem Krebsmittel Kisqali. Bereits Ende Juli hatte der Konzern mitgeteilt, dass sich das Präparat auch in dieser Studie als wirksam erwiesen habe. Wie es nun in einer aktuellen Mitteilung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...