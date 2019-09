Die TUI-Aktie konnte in den vergangenen Tagen von der Insolvenz des Konkurrenten Thomas Cook profitieren und einen steilen Anstieg vollziehen. Dieser ließ die Aktie am 24. September in der Spitze bis auf 11,05 Euro ansteigen. In den Tagen danach fiel der Kurs wieder etwas zurück. Für die Bullen spricht aber, dass der größte Teil des vorangegangenen Anstiegs behauptet werden konnte. Aus dem Handel ging die TUI-Aktie am Freitag bei 10,58 Euro und damit deutlich über der runden 10,00-Euro-Marke und ... (Dr. Bernd Heim)

