Nachdem die Tesla-Aktie am 12. September auf ein Hoch bei 253,50 US-Dollar ansteigen konnte, ging der Wert anschließend in eine Korrektur über. Diese führte die Aktie in einer hochdynamischen Bewegung unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück, sodass der Kurs im Tief bis auf 218,43 US-Dollar nachgab. So dynamisch die Aktie zunächst gefallen war, so explosiv meldeten sich die Käufer in der zweiten Wochenhälfte zurück. Sie ließen den Kurs bis zum Freitag auf ein Hoch bei 248,71 US-Dollar ansteigen. Das ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...