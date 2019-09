Die CDU pocht beim Klimaschutz auf Technologieoffenheit: Nach der Einführung des CO2-Preis soll die Förderung Erneuerbarer Energien (EEG) wegfallen.

Die CDU denkt an ein radikales Umsteuern in der Klimaschutz- und Energiepolitik. Nach der Einführung eines CO2-Preises auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude will die CDU-Spitze eine Abschaffung der bisherigen Förderung der Erneuerbaren Energien in Angriff nehmen. "Die Ausbildung der Bepreisung durch den Emissionshandel im Verkehr und Gebäudebereich wollen wir durch einen verbindlichen und unbürokratischen Entlastungspfad im Bereich der EEG-Umlage und der Stromsteuer begleiten", heißt es in einem Reuters vorliegenden Entwurf, den der CDU-Bundesvorstand am Montag beschließen soll. "Finales Ziel ist es, die EEG-Umlage unter Wahrung von Bestandsschutz ganz abzuschaffen", heißt es weiter. Das 24-seitige Papier zu einer "sozialen Marktwirtschaft von morgen" soll auf dem CDU-Bundesparteitag beschlossen werden.

