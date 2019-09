Die kürzliche Einführung von zwei ungewöhnlichen Schürfanlagen namens Lyre Miner und Harp Miner der BitHarp Group Limited (www.bitharp.com) haben den ohnehin in rasanter Entwicklung befindlichen globalen Markt für Kryptowährungen in Aufruhr versetzt. Diese beiden Produkte sind nämlich nicht nur an versierte und technologiekundige Mining-Anhänger gerichtet, sondern wurden entwickelt, um auch Gelegenheitsfans und kleinen Schürfern die Chance zu geben, beim Kryptogeldschürfen ein Vermögen zu machen.

Im Lauf der Jahre hat sich das Kryptowährungs-Mining stark verbessert. Angesichts der technischen Natur dieses Bereichs war darin bisher jedoch wenig oder gar kein Platz für technologisch unterbemittelte Interessenten. BitHarp hat dies jetzt geändert und zwei vorkonfigurierte Anlagen geschaffen, die der Nutzer lediglich anzuschließen braucht, um in den Genuss eines unkomplizierten Kryptoschürferlebnisses zu kommen.

Lyre Miner und Harp Miner sind seit knapp einem Monat auf dem Markt und wurden bereits von zahlreichen gewöhnlichen Nutzern ohne jegliche technische Hintergrundkenntnisse eingesetzt, um gesunde Renditen auf ihre Investition zu verdienen. Dies wurde durch die außergewöhnliche Hash-Funktion der beiden Produkte ermöglicht. Mit einem niedrigen Stromverbrauch von 600 W bzw. 2400 W gehören Lyre Miner und Harp Miner jetzt zu der energieeffizientesten Mining-Hardware auf dem Markt.

Lyre Miner und Harp Miner können zum Schürfen von Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Dash mit folgenden Hash-Funktionen eingesetzt werden.

Lyre Miner: 335 TH/Sek. für Bitcoin, 55 GH/Sek. für Litecoin, 14 GH/Sek. für Ethereum und 9 TH/Sek. für Dash

Harp Miner: 2000 TH/Sek. für Bitcoin, 300 GH/Sek. für Litecoin, 75 GH/Sek. für Ethereum und 50 TH/Sek. für Dash

Die Miner von BitHarp eignen sich für den Gebrauch zuhause, da sie nur wenig Wärme und Lärm erzeugen. Darüber hinaus beanspruchen Lyre Miner und Harp Miner im Gegensatz zu Hunderten anderer Produkte auf dem Markt keinen riesigen Platz. BitHarp führt derzeit bis zum 2. Oktober eine 3-plus-1-Werbekampagne für seine beiden Produkte durch.

Weitere Informationen über Lyre Miner und Harp Miner erhalten Sie unter https://www.bitharp.com/

Über BitHarp: BitHarp ist ein in Neuseeland ansässiger Hersteller der leistungsstärksten und flexibelsten Mining-Anlagen, die das Mining von Kryptogeld für Investoren einfacher und rentabler machen sollen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190929005062/de/

Contacts:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 04 889 3268