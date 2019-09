"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Klimaschutzdebatte:

"Das ist die Krux an der Klimapolitik: Natürlich hat es viel zu lange gedauert, den nötigen Umbau von der fossilen in eine klimafreundliche und zugleich soziale Marktwirtschaft einzuleiten. Natürlich wird der Klimaschutz noch nicht so grundsätzlich angegangen, wie es nötig wäre - genannt seien die noch immer zu zentralistisch betriebene Energiewende und die verschlafene Verkehrswende. Zugleich aber muss der Umbau so geschehen, dass er keine Heerscharen an Verlierern hervorbringt, die sich voller "Benzinwut" den Populisten anschließen."/DP/jha

