Die "taz" über Klimapolitik der AfD:

"Die Verantwortung des Menschen für den Klimawandel sei "zumindest umstritten", behauptet Parteichef Alexander Gauland... Richtig ist: 99 Prozent der Wissenschaftler, die Fachaufsätze zum Klimaschutz veröffentlichen, sind der Überzeugung, dass die derzeit beobachtete Erderwärmung durch Menschen verursacht ist. ... Dennoch beteuert AfD-Umweltpolitiker Karsten Hilse, dass das Klima "vor allem durch die Sonne, die Schwankungen der Erdbahn und den Anteil von Wasserdampf in der Atmosphäre beeinflusst" werde. In Wirklichkeit weist die Sonnenaktivität in den vergangenen Jahrzehnten einen leicht abkühlenden Trend auf - die Temperatur auf der Erde ist aber gestiegen. Die Unregelmäßigkeiten der Erdumlaufbahn ... beeinflussen das Klima, aber da geht es um Jahrtausende. Die Erderwärmung verläuft hingegen ... binnen Jahrzehnten. Wasserdampf kann wie ein Treibhausgas wirken. Aber das widerspricht nicht dem Fakt, dass hauptsächlich menschengemachtes CO2 die Erderwärmung verursacht."/be/DP/jha

