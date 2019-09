Überschattet von einer sich weiter eintrübenden Konjunktur stellt die Bundesagentur für Arbeit am Montag (10.00 Uhr) ihre Statistik für den Arbeitsmarkt im September vor. Volkswirte rechnen mit einem saisonbedingten Abbau der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum August. Saisonbereinigt wird mit einer nur leichten Entlastung oder sogar mit einem leichten Zuwachs der Arbeitslosigkeit gerechnet. Hintergrund ist eine weitere konjunkturelle Eintrübung vor allem in der Industrie in Deutschland.

Diese schlage zwar noch nicht vollends auf den Arbeitsmarkt durch, heißt es von Arbeitsmarktforschern. Es deute sich aber eine Verschlechterung an, zumal eine konjunkturelle Herbstbelebung ausbleiben könnte. Gerechnet wird auch mit einer Zunahme der Kurzarbeit. Einige Branchen, darunter die Autozulieferer, kämpfen mit leeren Auftragsbüchern.

Im August waren in Deutschland 2,319 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 5,1 Prozent./dm/DP/jha

