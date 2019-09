Die Anklage gegen die VW-Spitze rückt den Dieselskandal zurück ins Rampenlicht. Jetzt wird die größte Sammelklage von Kunden verhandelt. Und eine Schlüsselrolle bei der juristischen Aufarbeitung spielt dieser Richter.

Landgericht Stuttgart, Sitzungssaal 226. Ein Dienstag im Mai. Verhandelt wird die Klage eines Autobesitzers gegen Daimler wegen eines angeblich manipulierten Dieselmotors. Bevor das Verfahren beginnen kann, schaut Fabian Richter Reuschle erst einmal über seine dicken Brillengläser. "Ich habe kürzlich einen Vortrag im Hause Daimler gehalten", sagt der Mann, der Richter ist - und auch so heißt. Der Auftritt beim Autobauer habe nichts mit dem vorliegenden Fall zu tun. Trotzdem wolle er ihn nicht unerwähnt lassen. Richter Richter Reuschle schaut zum Kläger, zum Beklagten. Keine Reaktion. "Ach, und dann noch was", fährt er fort. An diesem Morgen sei er mit dem Bus zur Arbeit gefahren: "Der Bus ist von Daimler, mit Dieselaggregat. Als ich einstieg, habe ich mich gefragt, ob ich Ihnen das sagen muss."

Dass der Richter - 47 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter - von derlei Lappalien berichtet, hat einen einfachen Grund: In einem anderen Gerichtsverfahren wurde er für befangen erklärt, weil seine Frau einen manipulierten Diesel aus dem VW-Konzern besitzt und das Unternehmen deshalb auf Schadensersatz verklagt hat. VW-Prozesse, bei denen es um den Motorentyp im Wagen der Gemahlin geht, darf Richter Richter seither nicht mehr verhandeln. Natürlich, das weiß der Jurist, beraubt ihn die Nutzung des Linienbusses mit Stern und Dieselmotor nicht seiner richterlichen Unabhängigkeit. Die spitze Bemerkung zum Prozessauftakt war nur ein Seitenhieb auf eben jenes Gericht, das ihn im Fall des VW-Skandalmotors für befangen erklärte.

Unbeugsamer Charakter, immense Fachkenntnis, bissiger Humor - so beschreiben viele den promovierten Juristen, der in Stuttgart nur noch "der Diesel-Richter" genannt wird. Richter Reuschle hat sich in den vergangenen Jahren so tief wie kaum ein anderer in das technisch und juristisch komplexe Thema der Dieselmanipulationen eingearbeitet. Mit der Anklage gegen VW-Chef Herbert Diess und Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch rückt der Skandal nun auf höchster Ebene zurück ins juristische Rampenlicht - dorthin, wo Richter Reuschle seit Jahren steht.

Richter Reuschle mischt gleichzeitig an an beiden großen Fronten der rechtlichen Aufarbeitung des Dieselskandals mit: Einerseits bei den Schadensersatzklagen, die Tausende VW-Aktionäre angestrengt haben und in denen sie behaupten von Volkswagen und dem VW-Mehrheitseigentümer Porsche SE zu spät über den Abgasskandal informiert worden zu sein und deshalb insgesamt einen Schaden von über zehn Milliarden Euro erlitten zu haben. Andererseits bei Klagen von Käufern manipulierter Dieselautos. Die größte Sammelklage von VW-Käufern beginnt am 30. September am Landgericht Braunschweig, wo fast 440 000 VW-Kunden Entschädigung fordern.

Der Jurist führt seine Verfahren mit einer Akribie und Schärfe, die ihm einigen Ruhm in Juristenkreisen brachte. Er will den Betrügereien auf den Grund gehen, statt nur schnelle Vergleiche auszuhandeln, fordert von Konzernen und Behörden vertrauliche Unterlagen an, will Spitzenpolitiker und Top-Manager in den Zeugenstand rufen. Der Porsche SE brachte das ein Urteil ein, das sie Hunderte Millionen Euro kosten könnte. Vielleicht sogar Milliarden. Nun hat er mit Daimler den nächsten Konzern ins Visier genommen.

Dieses Vorgehen hat ihm Feinde geschaffen: sowohl bei den Autokonzernen, die ihn mit Befangenheitsanträgen attackieren. Als auch bei Richter-Kollegen und Vorgesetzten, denen er unverblümt Inkompetenz vorwirft: Als das Landgericht Stuttgart ihn im Frühjahr für befangen erklärte und sich damit den Vorwürfen von Porsche SE und Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...