BOSCH - Christof Bosch, Sprecher der gleichnamigen Industriellenfamilie, hat eingeräumt, dass die Verstrickung des Konzerns in die Dieselaffäre eine für die Familie "sehr dramatische und schmerzhafte Angelegenheit" gewesen sei. "Es gab wohl niemanden, der nicht vom Ausmaß überrascht war. Da macht die Familie keine Ausnahme", sagte der Enkel des Gründers im Interview mit dem Handelsblatt. So schmerzhaft die Erfahrung war, so zufrieden sei die Familie damit, wie das Unternehmen die Krise gemanagt habe. Tatsächlich ist Bosch mit Strafen von etwa 500 Millionen Euro im Vergleich zu den Bußen der Autokonzerne glimpflich davongekommen. In der Folge hat der mit 78,5 Milliarden Euro Umsatz weltgrößte Autozulieferer seine Compliance-Regeln erheblich nachjustiert. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Volkmar Denner, verwies auf den neuen Produktentwicklungskodex: "Der erste Punkt im Kodex lautet: 'Legalität und Bosch-Werte gehen vor Kundenwunsch.' Daran sehen Sie, wo vorher die Priorisierung Schwächen hatte." "Der Umgang mit KI braucht extrem viel Verantwortlichkeit", betonte Bosch. Deshalb arbeite der Konzern an einem weiteren Kodex. "Unser KI-Kodex wird noch in diesem Jahr fertig", sagte Denner. Bosch will binnen zwei Jahren die Zahl seiner KI-Experten auf 4.000 vervierfachen. Bald sollen alle Bosch-Produkte nicht nur vernetzbar sein, sondern auch Teile von KI enthalten. (Handelsblatt S. 4)

VOLKSWAGEN - Der Volkswagen-Konzern manipulierte offenbar in größerem Stil auch an den Automatikgetrieben seiner Fahrzeuge, um die Abgase und Verbrauchswerte auf dem Teststand künstlich niedrig zu halten. Das sagten Beschuldigte im Dieselskandal gegenüber den Staatsanwaltschaften Braunschweig und München. Interne Unterlagen des Unternehmens bestätigen die Aussagen. (Handelsblatt S. 16)

COMMERZBANK - Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke lässt in einer Arbeitsgruppe eine Zusammenarbeit seines Instituts mit dem öffentlich-rechtlichen Sektor ausloten. Die Commerzbank würde die Sparkassen gern bei Geschäften unterstützen, für die die Regionalinstitute zu klein sind. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis ist von den Plänen bislang allerdings wenig begeistert. (Handelsblatt S. 32)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom will mit Industrieverbänden und anderen Netzbetreibern gemeinsame Positionen erarbeiten um Streitigkeiten um den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G zu überwinden. Ziel sei es, dass "die Politik nicht in der Kakofonie von Stimmen erstickt", sagte Telekom-Chef Timotheus Höttges am Freitag auf der Anwenderkonferenz 5Germany in Berlin, die der Konzern gemeinsam mit dem Handelsblatt veranstaltet hatte. (Handelsblatt S. 18)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn fordert im Zusammenhang mit dem sogenannten Lkw-Kartell Schadenersatz in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro. Diese Summe hätten die Bahn, die Bundeswehr und andere Unternehmen einschließlich Zinsen wegen der Preisabsprachen der Hersteller zu viel gezahlt, teilte der Konzern mit. Eine entsprechende Klage werde beim Landgericht München eingereicht. (Welt S. 9)

