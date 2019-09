Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DATENSCHUTZ - Mit einem neuen datenschutzrechtlichen Ordnungsrahmen will die CDU die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. "Eine der wichtigen Aufgaben wird es sein, ein Datengesetz zu entwickeln, das den Umgang mit nicht personenbezogenen Daten regelt. Denn diese sind für die Wertschöpfung der Zukunft im digitalen Bereich elementare Grundlage", heißt es in einer Beschlussvorlage mehrerer CDU-Digitalpolitiker für die Bundesvorstandssitzung am Montag in Berlin. "Hierbei geht es nicht nur um die für alle Unternehmen anzustrebende maximale Rechtssicherheit, sondern auch um die Sicherstellung von ausreichendem Wettbewerb gemäß unserem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft", schreiben die Christdemokraten in dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 9)

RENTEN - Das Bundesarbeitsministerium plant eine Neuregelung der Rentenberechnung. Damit sollen zu starke Schwankungen bei den Rentensteigerungen in den kommenden beiden Jahren verhindert werden. Ohne den Eingriff könnten die 21 Millionen Rentner im nächsten Jahr mit einer kräftigen Erhöhung um mehr als 5 Prozent rechnen. Im darauffolgenden Wahljahr 2021 wäre dann die Steigerung aber nur minimal. (SZ S. 5)

VDA - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) soll eine neue Führungsstruktur erhalten. Nach FAZ-Informationen wird derzeit eine Neuordnung favorisiert, in der ein Hauptgeschäftsführer das Tagesgeschäft leitet. Ihm zur Seite gestellt werden soll demnach ein ehrenamtlicher Präsident, der gegebenenfalls öfter wechseln kann. (FAZ S. 15)

MINDESTLOHN - Detlef Scheele hält nichts davon, dass die Politik den Mindestlohn auf 12 Euro je Stunde anhebt. Er habe Zweifel, "ob die Wirtschaft in einigen Branchen und Regionen es verkraften könnte, wenn die Lohnuntergrenze auf einen Schlag von 9,19 Euro auf 12 Euro angehoben würde", sagte der Chef der Bundesagentur dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 10)

MEHRWERTSTEUER - Die große Koalition entdeckt den ermäßigten Satz als Förderinstrument neu. Doch Ökonomen warnen: Mehr Ausnahmen machen das System noch undurchsichtiger. (Handelsblatt S. 8)

ABWASSER - Mikroschadstoffe belasten das Abwasser. Sie herauszufischen kosten Milliarden. Die Wasserwirtschaft will die Industrie daran beteiligen. (FAZ S. 15)

