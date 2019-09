Im kleinen Österreich regieren mit der ÖVP bürgerliche Elemente. Eine große Koalition mit SPÖ gibt es wohl nicht und das bedeutet: Entscheidend ist, wie die Märkte darauf reagieren, dass ein weiteres Land im EU-Verbund bürgerlich bis rechts regiert wird. Die interessantesten Aktien in diesem Zusammenhang sind der Anlagebauer Andrits, der Spezialist für Öl- und Gasanlagen Schoeller-Bleckmann, der größte Ziegelbauer der Welt Wienerberger und Voest-Alpine. Alles klassische Marken, aber: An ihnen wird am ehesten die Investitionskonjunktur erkennbar werden, die in der Regel mit einer bürgerlichen Regierung den wichtigsten Anstoß erhält.



