Personalmeldung

Zürich, 30. September 2019

CREALOGIX beruft Daniel Bader zum Chief Financial Officer

Ab 01. Oktober 2019 übernimmt Daniel Bader die Funktion des CFO (Chief Financial Officer) beim Digital-Banking-Softwareanbieter CREALOGIX.

Wie Ende Juli 2019 angekündigt, wird Daniel Bader nach einer zweimonatigen Einführungsphase am 01. Oktober 2019 zum CFO der CREALOGIX Gruppe ernannt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und war sowohl als Auditor für globale Beratungen als auch in leitenden Finanzfunktionen tätig. Thomas Avedik, Chief Executive Officer von CREALOGIX: «Die Zusammenarbeit der letzten Wochen zeigte: Daniel passt perfekt ins Team. Er wird unseren Expansions- und Transformationskurs mit seinem ausgeprägten internationalen Profil umsichtig begleiten.» Daniel Bader ergänzt: «CREALOGIX setzt sich ambitionierte Ziele in einer der derzeit spannendsten Branchen. Ich freue mich, als CFO die Zukunft des Unternehmens mitgestalten zu können.»

Die CREALOGIX Gruppe ernennt Daniel Bader am 01. Oktober als ihren CFO.

