The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2R8NC5 VONOVIA FIN 19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2R8ND3 VONOVIA FIN 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2R8NE1 VONOVIA FIN 19/39 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR6G5 BRANDENBURG LSA 19/49 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMN8 DZ BANK CLN E.9783 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001790681 SCHLW-H.SCHATZ.08/28YN BD01 BON JPY N

CA XFRA DE000DD5AMP3 DZ BANK CLN E.9784 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMQ1 DZ BANK CLN E.9785 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0VCJ5 DEKA TILG ANL 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0265936015 ABANCA C.BAN 19/30 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013450483 KERING 19/22 ZO BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010861792 TEMPTON PERS FLB 19/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA US049560AS49 ATMOS ENERGY 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US26443TAB26 DUKE ENERGY 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US29874QAY08 EBRD 19/24 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US68323AFG40 ONTARIO PROV 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828YG91 USA 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828YH74 USA 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828YJ31 USA 19/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2050933626 KASACHSTAN 19/34 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050933899 KASACHSTAN 19/26 MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050982755 MONTENEGRO 19/29 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055744689 EUROFIMA 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2057884921 MON.HOLDCO 3 19/25 REGS BD02 BON EUR N