TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien tendieren zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während Tokio und Schanghai Abschläge verbuchen, zeigen sich Hongkong und Seoul mit moderaten Aufschlägen. Bestimmt wird der Handel erneut vor allem durch Meldungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Peking hatte am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He, im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird. Ein genauer Termin wurde jedoch nicht genannt. Zuvor wst in Medien der 10. und 11. Oktober genannt worden. "Die beiden Seiten sollten eine Lösung finden auf Basis eines gleichberechtigen Dialogs und in Übereinstimmung mit dem Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens", wird ein chinesischer Unterhändler in Medien zitiert.

Für Verunsicherung sorgen weiterhin Berichte vom Freitag, wonach das Weiße Haus erwägt, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren. Das US-Finanzministerium bestritt am Wochenende, dass die US-Regierung dies "zu diesem Zeitpunkt" vorhat, schloss dies jedoch auch nicht aus. Marktteilnehmer fragen sich nun, ob es sich hierbei um Verhandlungstaktik handelt oder um ein Zeichen einer härteren Linie Washingtons gegenüber Peking.

An den chinesischen Börsen geht es im Vorwege der "Goldenen Woche" - den einwöchigen Nationalfeiertagen in China - für den Shanghai-Composite um 0,4 Prozent nach unten. In Hongkong, wo die Börse nur am Dienstag geschlossen bleibt, gewinnt der Hang-Seng-Index hingegen 0,5 Prozent hinzu. Chinesische Konjunkturdaten zeigen für August eine Erholung im verarbeitenden Gewerbe. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Sektor ist im August gegenüber dem Vormonat deutlich auf 51,4 von 50,4 gestiegen. Auch der von offizieller Seite veröffentlichte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich leicht, lag jedoch unter der Marke von 50 Punkten und damit im Kontraktion anzeigenden Bereich.

In Tokio gibt der Nikkei-Index 0,7 Prozent nach auf 21.726 Punkte. Daten zur Industrieproduktion zeigen eine Abschwächung. Der Index für August fiel auf minus 1,2 Prozent. Von Ökonomen wurde nur ein Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August jedoch um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Börse in Seoul zeigt sich 0,4 Prozent fester bei 2.059 Punkten. Schlechter als erwartet ausgefallen Daten zur Industrieproduktion belasten nicht nachhaltig.

Budweiser Brewing mit Börsendebüt

Die Aktie der asiatischen Tochter von Anheuser-Busch zeigt sich beim Börsendebüt in Hongkong fester. Der Eröffnungskurs lag mit 27,40 Hongkong-Dollar über dem IPO-Preis von 27,00 Dollar. Die Aktie stieg innerhalb der ersten Handelsstunde auf bis zu 28,10 Dollar. Dies ist der zweite Versuch einer Börsennotierung in Hongkong durch die größte Brauerei der Welt. Mitte Juli hatte Budweiser aufgrund der verhaltenen Reaktion der Investoren einen Börsengang im Wert von 10 Milliarden US-Dollar abgesagt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.723,70 +0,11% +19,08% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.725,77 -0,70% +9,31% 08:00 Kospi (Seoul) 2.058,58 +0,42% +0,86% 08:00 Schanghai-Comp. 2.920,46 -0,40% +17,10% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.088,88 +0,52% +0,30% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +11,33% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.115,88 -0,31% +1,85% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.584,03 -0,01% -6,30% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +7,08% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:45 % YTD EUR/USD 1,0935 -0,1% 1,0942 1,0911 -4,6% EUR/JPY 117,98 -0,1% 118,15 117,63 -6,2% EUR/GBP 0,8896 -0,1% 0,8904 0,8885 -1,2% GBP/USD 1,2292 -0,0% 1,2293 1,2280 -3,5% USD/JPY 107,89 -0,1% 107,98 107,80 -1,6% USD/KRW 1202,96 +0,2% 1202,96 1199,26 +8,0% USD/CNY 7,1228 -0,1% 7,1228 7,1288 +3,6% USD/CNH 7,1262 -0,1% 7,1318 7,1231 +3,7% USD/HKD 7,8409 +0,0% 7,8408 7,8400 +0,1% AUD/USD 0,6756 -0,1% 0,6765 0,6756 -4,1% NZD/USD 0,6268 -0,4% 0,6292 0,6292 -6,6% Bitcoin BTC/USD 7.781,25 -3,3% 8.044,00 8.037,50 +109,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,00 55,91 +0,2% 0,09 +16,1% Brent/ICE 61,93 61,91 +0,0% 0,02 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.493,19 1.496,98 -0,3% -3,79 +16,4% Silber (Spot) 17,42 17,54 -0,7% -0,12 +12,4% Platin (Spot) 930,96 932,08 -0,1% -1,12 +16,9% Kupfer-Future 0,00 2,58 0% 0 -2,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 01:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.