Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Commerzbank nach Details zur neuen Strategie von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein begrüßte in einer am Montag vorliegenden Studie die Bemühungen des Managements, die Einnahmen zu steigern. Das von niedrigen Zinsen geprägte Umfeld sei aber eine Herausforderung, vor allem im Geschäft mit Firmenkunden. Der Experte kürzte daher die Annahme für den bereinigten Gewinn je Aktie der Bank in diesem Jahr um acht Prozent./bek

