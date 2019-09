Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG, 1. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat mit seiner ÖVP bei den Wahlen in Österreich einen triumphalen Sieg errungen - ihm drohen aber schwierige Koalitionsverhandlungen: Sein bisheriger Partner, die rechtspopulistische FPÖ, will nach drastischen Verlusten offenbar in die Opposition gehen. Die Grünen, die mit einem zweistelligen Ergebnis ins Parlament einziehen, stellen Bedingungen für ein Regierungsbündnis. Die SPÖ wiederum ist nach deutlichen Verlusten geschwächt.

Laut dem am Sonntagabend veröffentlichten vorläufigen Endergebnis kam die ÖVP auf gut 38 Prozent der Stimmen - fast 7 Prozentpunkte mehr als noch 2017. Die SPÖ als Zweitplatzierte verlor gut 5 Punkte und erreichte 21,5 Prozent, was ein historisch schlechtes Ergebnis ist. Noch drastischer abgestraft wurde die FPÖ, die im Mittelpunkt der "Ibiza-Affäre" steht: Sie stürzte um fast 9 Punkte ab und landete mit gut 17 Prozent auf Platz drei.

Die Grünen, die bei der Wahl 2017 noch an der Vier-Prozent-Hürde scheiterten, verzeichneten dagegen ein Plus von über 8 Punkten und erreichten mehr als 12 Prozent der Stimmen. Und auch die liberalen Neos sind mit gut 7 Prozent wieder im Nationalrat vertreten, sie erkämpften ein Plus von gut 2 Punkten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/RWE AG, PK mit Vorstandsvorsitzendem Schmitz zur Vorstellung der "Neuen RWE", Essen

10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Beginn Musterfeststellungsprozess gegen Volkswagen wegen des Dieselskandals

- HK/Budweiser Brewing Co APAC Ltd, Erstnotiz an der Hongkonger Börse

DIVIDENDENABSCHLAG

Hella: 3,35 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj - GB 10:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 1. Veröff.: -0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% - IT 11:00 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.352,50 -0,05 S&P-500-Future 2.975,00 0,38 Nikkei-225 21.678,68 -0,92 Schanghai-Composite 2.931,36 -0,03 +/- Ticks Bund -Future 174,26 -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.380,94 0,75 DAX-Future 12.316,00 -0,02 XDAX 12.330,24 -0,01 MDAX 25.833,94 0,52 TecDAX 2.822,69 0,25 EuroStoxx50 3.545,88 0,39 Stoxx50 3.241,86 0,38 Dow-Jones 26.820,25 -0,26 S&P-500-Index 2.961,79 -0,53 Nasdaq-Comp. 7.939,63 -1,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,27 +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Positiv für die Märkte werde die Erholung der chinesischen Einkaufsmanagerindizes gewertet. Im Fokus stehen daneben Inflationsdaten aus Deutschland, Italien und Spanien. Der DAX dürfte nach seiner Konsolidierung in den vergangenen Wochen nun wieder Angriffe auf das Jahreshoch versuchen. Dafür spreche vor allem die Erholung der Zykliker, heißt es.

Rückblick: Freundlich - Der schwächere Euro gab den europäischen Börsen Rückenwind. Die Londoner Börse profitierte zusätzlich davon, dass ein No-Deal-Brexit zumindest für dieses Jahr vom Tisch sein dürfte, nachdem sich "Brexit-Boris" selbst in die Sackgasse manövriert hat. Rohstoff- und Stahl-Aktien zogen deutlich an, ihr Sektoren-Index stieg um 1,7 Prozent. Im Minus lagen lediglich die Indizes der vergleichsweise konjunkturunabhängigen Versorger und Pharma-Konzerne. Osram legten um 5,3 Prozent zu auf 40,77 Euro. AMS hatte das Übernahmeangebot erhöht auf 41 Euro von 38,50 Euro. Die AMS-Aktie fiel um 2,2 Prozent, das Unternehmen plant eine milliardenschwere Kapitalerhöhung. Der US-Energiekonzern Exxon Mobil Corp verkauft Upstream-Geschäfte in Norwegen für 4,5 Milliarden US-Dollar an eine Tochter der italienischen Eni. Deren Aktie legte 0,9 Prozent zu, etwa so viel wie der Branchenindex der Öl- und Gaswerte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - BASF gewannen 2,5 Prozent. Das Geschäft scheint sich zu stabilisieren, der Konzern bestätigte auf seinem Kapitalmarkttag die Jahresprognose. Im Fahrwasser stiegen Covestro um 3 Prozent. Unter den übrigen Konjunkturzyklikern gewannen Siemens 1,7 Prozent und Lufthansa 3,3 Prozent. Thyssen legten um 2,3 Prozent zu, und die ebenfalls sehr konjunkturabhängigen Heidelberger Druck erholten sich um 8,5 Prozent. Auf der Verliererseite standen Infineon ganz oben. Der Kurs fiel um 1,9 Prozent. Der US-Chiphersteller Micron hatte von einer nachlassenden Nachfrage nach Smartphones und Speicherchips gesprochen. Zudem hat Metzler Infineon auf Verkauf gesenkt. Im MDAX stiegen Commerzbank nach anfänglichen Abschlägen um 0,6 Prozent. Die Bank hat trotz der Kosten für den Konzernumbau den Dividendenausblick bekräftigt und erhofft sich von der Comdirect-Integration Synergien.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem unauffälligen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben. Die Umsätze seien insgesamt gering gewesen.

USA / WALL STREET

Leichter - Über den Märkten schwebte unverändert die Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen der Ukraine-Affäre. Hinzu kamen Medienberichte, wonach Washington erwägt, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren, was die anstehenden Handelsgespräche zwischen beiden Ländern erheblich belasten könnte. Medienberichten zufolge sollen diese am 10. und 11. Oktober in Washington stattfinden. Die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben im Monat August enthielten derweil Licht und Schatten. Die Stimmung der Verbraucher hatte sich dagegen im September aufgehellt. Micron brachen um fast 11,1 Prozent ein. Der Chiphersteller hatte zum wiederholten Mal einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. Latam Airlines sprangen um 31,1 Prozent nach oben. Die chilenische Fluglinie ist eine strategische Partnerschaft mit Delta Air Lines eingegangen. Delta Airlines gaben hingegen 0,9 Prozent nach. Die Aktien von Progress Software reagierte mit einem Abgaben von 7,1 Prozent auf die Drittquartalszahlen des Unternehmens. Dieses hatte zwar mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.28 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0938 -0,03% 1,0913 1,0939 -4,6% EUR/JPY 117,92 -0,20% 117,59 117,77 -6,2% EUR/CHF 1,0842 -0,03% 1,0853 1,0857 -3,7% EUR/GBP 0,8893 -0,12% 0,8851 0,8850 -1,2% USD/JPY 107,80 -0,17% 107,76 107,67 -1,7% GBP/USD 1,2299 +0,05% 1,2329 1,2360 -3,6% USD/CNY 7,1262 +0,05% 7,1371 7,1317 +3,6% Bitcoin BTC/USD 7.778,50 -3,30% 7.989,00 8.171,75 +109,1%

Der Euro hat sich von seinem neuen Jahrestief bei 1,0904 Dollar erholt und lag bei Handelsschluss bei 1,0943 Dollar. Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) sieht noch Luft für den Euro nach unten gegenüber dem US-Dollar, zumal seine jüngste Schwäche mehr der Dollarstärke geschuldet gewesen sei.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,85 55,91 -0,1% -0,06 +15,8% Brent/ICE 61,68 61,91 -0,4% -0,23 +11,4%

