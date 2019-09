Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella nach Quartalszahlen von 41 auf 44 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Lichtspezialisten aus eigener Kraft dürfte sich zwar erholen, aber unter dem der vergangenen zwei Jahre bleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel spiegele eine bessere Erwirtschaftung von Barmitteln wider./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 16:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-09-30/08:19

ISIN: DE000A13SX22