Wer auch immer diese Information lancierte, d.h. wer auch immer die da erwähnten "gut informierten Kreise" sein mögen: Diese Person(en) haben den Bären am US-Aktienmarkt im genau rechten Moment einen Dienst erwiesen. Denn dass Donald Trump grünes Licht für die Prüfung einer Beschränkung von US-Investitionen in China gegeben habe, ist ein Signal in die absolut falsche Richtung.

Den vollständigen Artikel lesen ...