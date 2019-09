Diese Woche wird mit ersten Erkenntnissen um die Ereignisse der Überwachung des ehemaligen Mitarbeiters Iqbal Khan gerechnet. Der ehemalige Chef der internationalen Vermögensverwaltung war zu erfolgreich geworden, hatten den Gewinn seiner Division in drei Jahren von 1,1 auf 1,8 Mrd. CHF erhöht. CEO Thiam und Khan hatten sich überworfen. Khan war zu mächtig geworden. Zudem sind sie Nachbarn in Zürich mit den typischen Streitigkeiten um Baulärm und ähnliche Petitessen. Als Khan zur UBS wechselt, wurde eine Detektei mit seiner Überwachung beauftragt, vor allem um Abwerbeversuche von ehemaligen Mitarbeitern aufzudecken. Für das Board könnten der Bericht in dieser Woche Grund und Vorwand sein, den CEO zu wechseln. Für Thiam wird es schwierig sich zu halten, der Kurs hat sich seit seiner Regentschaft halbiert. Wenn ein Wechsel vermeldet wird, kann mit einer Befreiungsreaktion beim Kurs gerechnet werden.



