FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG, 1. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich im September verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,4 (August: 50,4) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im September auf 49,8 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen und übertraf damit die Erwartungen der Volkswirte, die mit 49,6 Punkten gerechnet hatten. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

- HK/Budweiser Brewing Co APAC Ltd, Erstnotiz an der Hongkonger Börse

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.975,00 +0,38% Nikkei-225 21.685,51 -0,88% Hang-Seng-Index 26.114,31 +0,61% Kospi 2.063,96 +0,68% Shanghai-Composite 2.930,64 -0,05% S&P/ASX 200 6.712,80 -0,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Bestimmt wird der Handel durch Meldungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Peking hatte am Wochenende bestätigt, dass Vizepremier Liu He, im Oktober zu hochrangigen Gesprächen nach Washington reisen wird. Ein genauer Termin wurde jedoch nicht genannt. Zuvor war in Medien der 10. und 11. Oktober genannt worden. Für Verunsicherung sorgen weiterhin Berichte, wonach das Weiße Haus erwägt, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren. Das US-Finanzministerium bestritt am Wochenende, dass die US-Regierung dies "zu diesem Zeitpunkt" vorhat, schloss dies jedoch auch nicht aus. Marktteilnehmer fragen sich, ob es sich hierbei um Verhandlungstaktik handelt oder um ein Zeichen einer härteren Linie Washingtons gegenüber Peking. Chinesische Konjunkturdaten zeigen für August eine Erholung im verarbeitenden Gewerbe. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Sektor ist im August gegenüber dem Vormonat deutlich gestiegen. Auch der von offizieller Seite veröffentlichte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich leicht, lag jedoch unter der Marke von 50 Punkten und damit im Kontraktion anzeigenden Bereich. In Tokio zeigten Daten zur Industrieproduktion eine stärkere Abschwächung als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August jedoch um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie der asiatischen Tochter von Anheuser-Busch zeigt sich beim Börsendebüt in Hongkong fester. Der Eröffnungskurs lag mit 27,40 Hongkong-Dollar über dem IPO-Preis von 27,00 Dollar. Die Aktie stieg innerhalb der ersten Handelsstunde auf bis zu 28,10 Dollar.

US-NACHBÖRSE

Nachdem der Aktienkurs von Micron im regulären Handel um 11,1 Prozent eingeknickt war, stabilisierte sich die Aktie nach der Schlussglocke. Im nachbörslichen Handel notierte sie 0,3 Prozent leichter. Der Chiphersteller hatte am Donnerstag nach Börsenschluss zum wiederholten Mal einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. Von einer Gerichtsentscheidung, wonach Tesla-Chef Elon Musk und weitere Führungskräfte unlautere Praktiken angewendet haben, um Mitarbeiter von der Gründung einer Gewerkschaft abzuhalten, zeigte sich die Tesla-Aktie unbeeindruckt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.820,25 -0,26 -70,87 14,97 S&P-500 2.961,79 -0,53 -15,83 18,15 Nasdaq-Comp. 7.939,63 -1,13 -91,03 19,66 Nasdaq-100 7.681,58 -1,16 -90,41 21,35 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 779 Mio 755 Mio Gewinner 1.343 1.279 Verlierer 1.588 1.666 Unverändert 106 96

Leichter - Über den Märkten schwebte unverändert die Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen der Ukraine-Affäre. Hinzu kamen Medienberichte, wonach Washington erwäge chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Kapital zu erschweren, was die anstehenden Handelsgespräche zwischen beiden Ländern erheblich belasten könnte. Derweil scheint inzwischen ein konkretes Datum für die Fortsetzung der Handelsgespräche festzustehen. Medienberichten zufolge sollen diese am 10. und 11. Oktober in Washington stattfinden. Die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben im Monat August enthielten Licht und Schatten. Die Stimmung der Verbraucher hatte sich im September aufgehellt. Micron brachen um fast 11,1 Prozent ein. Der Chiphersteller hatte am Donnerstag nach Börsenschluss zum wiederholten Mal einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und sich pessimistisch zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft geäußert. Latam Airlines sprangen um 31,1 Prozent nach oben. Die chilenische Fluglinie ist eine strategische Partnerschaft mit Delta Air Lines eingegangen. Delta Airlines gaben hingegen 0,9 Prozent nach. Die Aktien von Progress Software reagierte mit einem Abgaben von 7,1 Prozent auf die Drittquartalszahlen des Unternehmens. Dieses hatte zwar mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,64 -2,3 1,66 43,3 5 Jahre 1,56 -2,6 1,58 -36,6 7 Jahre 1,62 -1,9 1,64 -62,7 10 Jahre 1,68 -1,7 1,70 -76,4 30 Jahre 2,13 -1,7 2,14 -94,1

Am Anleihemarkt legten die Notierungen aufgrund leicht zu. Die Zehnjahresrendite sank um 1,7 Basispunkte auf 1,68 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:45 % YTD EUR/USD 1,0938 -0,0% 1,0942 1,0911 -4,6% EUR/JPY 117,88 -0,2% 118,15 117,63 -6,3% EUR/GBP 0,8894 -0,1% 0,8904 0,8885 -1,2% GBP/USD 1,2298 +0,0% 1,2293 1,2280 -3,5% USD/JPY 107,78 -0,2% 107,98 107,80 -1,7% USD/KRW 1202,96 +0,2% 1202,96 1199,26 +8,0% USD/CNY 7,1259 +0,0% 7,1228 7,1288 +3,6% USD/CNH 7,1264 -0,1% 7,1318 7,1231 +3,7% USD/HKD 7,8410 +0,0% 7,8408 7,8400 +0,1% AUD/USD 0,6752 -0,2% 0,6765 0,6756 -4,2% NZD/USD 0,6263 -0,5% 0,6292 0,6292 -6,7% Bitcoin BTC/USD 7.803,50 -3,0% 8.044,00 8.037,50 +109,8%

Der Euro hat sich von seinem neuen Jahrestief bei 1,0904 Dollar erholt und lag bei Handelsschluss bei 1,0943 Dollar. Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) sieht noch Luft für den Euro nach unten gegenüber dem US-Dollar, zumal seine jüngste Schwäche mehr der Dollarstärke geschuldet gewesen sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,81 55,91 -0,2% -0,10 +15,7% Brent/ICE 61,69 61,91 -0,4% -0,22 +11,4%

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen nach unten. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,0 Prozent auf 55,84 Dollar. Brent gab um 1,6 Prozent nach auf 61,72 Dollar. Saudi-Arabien kommt bei seinen Reparaturarbeiten an den beschädigten Ölanlagen schneller voran als erwartet. Für Abgabedruck sorgten auch Kreise-Berichte, wonach zwischen den Huthi-Rebellen im Jemen und Saudi-Arabien ein teilweiser Waffenstillstand erziel wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.493,57 1.496,98 -0,2% -3,41 +16,5% Silber (Spot) 17,40 17,54 -0,8% -0,14 +12,3% Platin (Spot) 930,13 932,08 -0,2% -1,95 +16,8%

Aufgrund der politischen Unsicherheiten erholte sich Gold im Handelsverlauf von seinem Tagestief bei 1.486 Dollar und lag zu Handelsschluss bei 1.497 Dollar, ein Minus von 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

HONGKONG

Zehntausende Hongkonger sind am Samstag anlässlich des fünften Jahrestags der "Regenschirm-Proteste" auf die Straße gegangen. Am Rande der friedlichen Massenkundgebung der Demokratie-Bewegung kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen.

UKRAINE-AFFÄRE USA

US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem anonymen Geheimdienstmitarbeiter gefordert, der die Ukraine-Affäre ins Rollen gebracht hat. Dem Geheimdienstmitarbeiter warf er vor, sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "komplett falsch" und "betrügerisch" dargestellt zu haben.

NOTENBANK USA

Der Chef der US-Notenbank in Philadelphia, Patrick Harker, ist weiterhin gegen eine Senkung der Leitzinsen. Harker äußerte sich optimistisch über die wirtschaftliche Lage, räumte aber ein, dass es "klare Abwärtsrisiken gibt, die vor allem durch den Handel und die internationalen Entwicklungen und die damit verbundene Unsicherheit entstehen."

KONJUNKTUR CHINA

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Caixin) Sep 51,4 nach 50,4 im Aug

Einkaufsmanagerindex nicht-verarb. Gewerbe Sep 53,7 (Aug: 53,8) - CFLP/Statistikbehörde

