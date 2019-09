Wiesbaden (ots) -



Einzelhandelsumsatz, August 2019

+0,5 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)

+0,3 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt,

vorläufig)

+3,2 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)

+3,8 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im August 2019 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 3,2 % und nominal (nicht preisbereinigt) 3,8 % mehr um als im August 2018. Beide Monate hatten jeweils 27 Verkaufstage.



Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im August 2019 real 1,7 % und nominal 3,1 % mehr um als im August 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 2,1 % und nominal um 3,4 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im Vergleich zum August 2018 real 1,2 % weniger und nominal 1,0 % mehr um.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im August 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 4,1 % und nominal um 4,4 %. Das größte Umsatzplus mit real 5,9 % und nominal 5,8 % erzielte der Internet- und Versandhandel.



Von Januar bis August 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 3,0 % und nominal 3,7 % mehr um als im Vorjahreszeitraum.



Kalender- und saisonbereinigt lag der Umsatz im August 2019 im Vergleich zum Juli 2019 real um 0,5 % und nominal um 0,3 % höher.



