Dass es sich im Markt der Swiss Re Aktie ISIN: CH0126881561 um einen starken Aufwärtstrend handelt, ist recht deutlich zu erkennen. So notierte der Kurs zu Beginn dieses Jahres noch im Bereich von 87 CHF, wohingegen der Schlusskurs am vergangenen Freitag bei 104 CHF lag. An diesem Tag wurde auch ein neues Hoch ausgebildet, welches sich bei ca. 104,65 CHF befindet. Demnach wurde der letzte Handelstag von den Verkäufern dominiert, was ein Anzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...