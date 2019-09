Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



- Umsatzwachstum im 1. HJ um +20% auf EUR 3,075 Mio. - EBITDA-Anstieg im 1. HJ um +1,7% auf EUR 898.460,- - Konzern-Ergebnis im 1. HJ bei EUR 226.896,-



Betreiber des Start-Up Ökosystems und Start-Up Investor startup300 AG ist nach Abschluss der ersten sechs Monate 2019 mit seinen Zielen auf Kurs:



Der Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2019 um +20% auf EUR 3,075 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode.



Das EBITDA steigerte sich im ersten Halbjahr 2019 um +1,7% auf TEUR 898,5 .



Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2019 liegt bei TEUR 226,9 .



"Nebst der operativen Tätigkeiten zum Betrieb eines umfassenden Start-Up Ökosystems ist die Beteiligung an Start-Up Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Ausrichtung der startup300 Gruppe. Das Ergebnis konnte durch erfolgreiche Exits und durch Wertsteigerungen bei Start-Up Beteiligungen erhöht werden.", erklärt Michael Eisler, CEO der startup300 AG.



Die Bilanzsumme erhöhte sich von EUR 12,2 Mio. per 31. Dezember 2018 auf EUR 13,2 Mio. (+8,2%) per 30. Juni 2019. Die Konzern-Eigenkapitalquote liegt bei 46,3%.



"Aktuell bildet die Bilanzsumme von EUR 13,2 Mio. auch fast die Marktkapitalisierung von EUR 13,4 Mio. bezogen auf die letzte Preisbildung von EUR 4,78 pro Aktie vom 26. September 2019. Nach dem 30. Juni 2019 stieg das Eigenkapital mit der Sachkapitalerhöhung im Juli 2019 und der Barkapitalerhöhung im August 2019 um weitere rd EUR 5 Mio.", kommentiert Michael Eisler.



