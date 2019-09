Philip Morris und Altria wollten fusionieren, was nicht gelang. 50 % Kursverlust für Altria in etwa zwei Jahren sind allerdings eine interessante Herausforderung. Denn in diesem Business wird noch immer sehr gutes Geld verdient, auch wenn in Deutschland die Raucherzahl zurückgeht. Aber: Gut 5 Mrd. Menschen auf der Welt rauchen nach wie vor und intensiv. Und die neueste Kreation für E-Zigaretten findet in den USA einen neuen Markt. Eine echte alternative Investition mit einem Erholungspotenzial um 20 % und einer Rendite um 6,7 bis 7 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info