Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit moderaten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 174,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erhöhte sich auf minus 0,55 Prozent. In anderen Ländern in Europa fiel der Handelsbeginn überwiegend ähnlich aus.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem Arbeitslosenzahlen aus Deutschland und dem Euroraum. Aus den USA werden dagegen kaum Wirtschaftsdaten erwartet. Notenbanker halten sich am Montag mit öffentlichen Äußerungen weitgehend zurück./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0076 2019-09-30/08:59