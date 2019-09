Die Varta (WKN:A0TGJ5)-Aktie hat in diesem Jahr alle Erwartungen hinter sich gelassen und einen beeindruckenden Kursanstieg verbucht. Inzwischen hat sich der Kurs mehr als verdreifacht, während der DAX "nur" um knapp 20 % gestiegen ist. Die Frage lautet nun, was passiert ist, dass der Kurs derart in die Höhe schnellte, und, noch wichtiger, ob der Kurs auf dem Niveau bleiben kann. Prognose: Wachstum voraus! Der Grund für den satten Kursanstieg ist beim Durchforsten der Unternehmensveröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...