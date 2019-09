Die Vorwoche endete versöhnlich im DAX und generierte am Freitag ein weiteres Plus. Mit 92 Punkten Aufschlag konnte zwar die 12.400 zum XETRA-Ende nicht gehalten, doch das Wochenminus fast ausgeglichen werden. Nachbörslich sah dies schon wieder anders aus. Darauf gehen wir hier näher ein und geben einen entsprechenden Tagesausblick. DAX in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...