Unterföhring (ots) - Ein Hoch auf "The Voice of Germany": Die Musikshow steigert sich deutlich und punktet am Sonntagabend mit starken 16,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Mit 3,03 Millionen (ab 3 Jahren) feiert SAT.1 außerdem einen neuen Zuschauerrekord. Der Sender holt 10,8 Prozent beim Tagesmarktanteil (14-49 Jahre) und steigert seinen Sonntags-Rekord aus der Vorwoche nochmal deutlich. Das liegt auch an den zuckersüßen Quoten am Vorabend: "Das große Backen" feiert mit 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern Staffelrekord. In der Late Prime punktet "Die Martina Hill Show" außerdem mit guten 11,2 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).



Diese Talente singen in der siebten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 3. Oktober 2019, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Nicolas Granados (18, Basel, CH), Chiara Alessia Innamorato (23, Hamburg), Patrick Bulluck (28, Stegaurach), Amanda Braga Gomes Torrado (27, Berlin), Allan Garnelis (41, Gutach im Breisgau), Anthony Utama (30, Köln), Chiara Autenrieth (21, Eppingen Rohrbach), Heidi (26) und Martin (22) Bordt aus Landsberg am Lech, Jean-Baptiste Eumann (25, Augsburg), Anri Coza (46, Hamburg), Nora Tushi (19, Steinheim am Albuch, Baden-Württemberg), David Maresch (19, Wien, AUT).



Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"? Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der siebten Ausgabe der Blind Auditions exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 30.09.2019 (vorläufig gewichtet: 29.09.2019)



