Europas Börsen haben am Freitag etwas weiter zugelegt. Positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit sowie einem Abkommen zwischen den USA und Japan wurde an den Märkten zuletzt durchaus Beachtung geschenkt, weniger Einfluss wurde dagegen einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zugeschrieben. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,4%, was auf Wochensicht dennoch ein Minus von 0,7% bedeutete, was vor allem dem schwachen Wochenbeginn geschuldet war. Der französische Index konnte sich zum Wochenausklang um 0,4% verbessern, in Deutschland gab es sogar ein Plus von 0,8%, noch besser lief es in London wo die Börsianer einen Zuwachs von 1,0 erleben konnten. Bei den Einzelunternehmen erregte das klare Minus von Philips ...

Den vollständigen Artikel lesen ...