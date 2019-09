Die spanische Wirtschaft hat im Frühjahr abgebremst. Wie das Statistikamt INE am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, wuchs die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das war das schwächste Wachstum seit dem Frühjahr 2014. In einer ersten Erhebung hatten die Statistiker noch eine Rate von 0,5 Prozent ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Wachstum 2,0 Prozent. Auch das war der schwächste Wert seit dem Jahr 2014. Für Belastung sorgte den Daten zufolge der Konsum der privaten Haushalte, der zum Vorquartal stagnierte. Der Staat weitete seine Ausgaben dagegen etwas aus. Der Außenhandel stützte die Entwicklung ebenfalls./bgf/jha/

