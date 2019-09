IRW-PRESS: Nerds On Site Inc.: NERDS Cyber-Sicherheitsteam vereitelt Großangriff bei multinationalem Kunden - Großer Erfolg für das NERDS-Team - Vorzeigeprojekt positioniert NERDS hervorragend mit seinen Cyber-Sicherheitsdiensten

Toronto, Ontario, Kanada, 30. September 2019 - Nerds On Site Inc. (NERDS oder das Unternehmen) (CSE: NERD) (FWB: 3NS.F) (QTCQB: NOSUF), ein Unternehmen für mobile IT-Lösungen für den KMU-Markt, informiert über den aktuellen Stand der Bereitstellung seiner Cyber-Sicherheitsdienste.

NERDS hat in den letzten drei Jahren erhebliche Ressourcen für die Entwicklung seiner CyberSecurity Defence und seines CyberSecurity Response Teams [Cyber-Sicherheits-Abwehr und Cyber-Sicherheits-Reaktions-Team] bereitgestellt, erklärte der Präsident und CEO von NERDS, Charles Regan. Vor kurzem konnten wir einen massiven Ransomware-Angriff bei einem multinationalen Unternehmen abwehren, was über 600.000 US-Dollar eingespart hat. Wir haben unser Fachwissen und unser Team eingesetzt, um einen bedeutenden Ransomware-Angriff zu vereiteln, haben das Unternehmen als neuen Kunden für unser Unternehmen gewonnen und werden es auch in Zukunft schützen.

Highlights:

- Entwicklung der NERDS CyberSecurity Defence und des CyberSecurity Response Teams seit über 3 Jahren

- Vollständige Bereitstellung bei neuem Kunden vereitelt Lösegeldforderung von über 600.000 US-Dollar

- Cyber-Sicherheitslösung von NERDS führt zu Neukundengewinnung

- Unternehmen nutzt Vorzeigeprojekt zum Aufbau einer größeren Kundenbasis bei Cyber-Sicherheit

- Projekte dieser Art bei der Bereitstellung von Cyber-Sicherheit sind ein wichtiger Wachstumsbereich für das Unternehmen.

Das Unternehmen wurde auf ein Problem aufmerksam, als es nicht in der Lage war, in vier Ländern Systemstabilität zu erreichen. Das NERD CyberSecurity Response Team wurde beauftragt, die Situation zu analysieren. Hierbei wurden monatelange Aktivitäten von Cyberkriminellen in mehr als 1000 Servern und Systemen weltweit aufgedeckt. Als Reaktion auf die ersten Maßnahmen des NERD CyberSecurity Response Teams beschlossen die Cyberkriminellen, den Ransomware-Verschlüsselungsprozess zu starten.

Das NERD CyberSecurity Response Team eskalierte die Situation auf sein 3-stufiges Cyber-Sicherheitsprotokoll, empfahl nicht zu zahlen und setzte in der ersten Woche 15 NERDS rund um die Uhr ein, während gleichzeitig die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit aufnahmen. Während des Incident Response, Recovery- und Sustaining-Modus [Reaktion auf den Vorfall, Wiederherstellung und Aufrechterhaltung] musste der Kunde nur eine Betriebsunterbrechung von weniger als einem Tag hinnehmen.

Das System des Kunden ist nun stabilisiert und NERDS wird weiterhin einen hohen Sicherheitsstatus gewährleisten, der es dem Kunden ermöglicht, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

In Anbetracht all der Vorfälle bezüglich Cyberkriminalität, über die in der Presse kürzlich berichtet wurde, u.a. die Ransomware-Angriffe bei 22 texanischen Kommunen und ähnliche Bedrohungen in Florida und ganz Kanada, werden sich die Institutionen, Organisationen und Unternehmen zunehmend der realen Netzsicherheitsrisiken bewusst, denen sie heutzutage ausgesetzt sind, fügte Mr Regan hinzu. NERDS hat jetzt seine umfassenden Lösungen und sein Fachwissen mit CyberSecurity Defense UND dem CyberSecurity Response Team eingesetzt. Dies bedeutet einen großen Erfolg für unseren Kunden und etabliert NERDS als Marktführer in diesem Segment.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Herrn Charles Regan, CEO von Nerds on Site

Besuchen Sie uns auch im Web unter www.investors.nerdsonsite.com.

Tel: +1-877-778-2335, E-Mail: IR@nerdsonsite.com

Über Nerds On Site:

Das im Jahr 1995 gegründete Unternehmen Nerds On Site unterstützt Klein- und Mittelbetriebe mit seinem modernen und kostengünstigen Serviceangebot und versteht sich als Komplettanbieter von IT-Lösungen für klein- und mittelständische Unternehmen. Nerds On Site wurde in London (Ontario) gegründet und erzielt jährlich Umsätze in Höhe von rund 10.000.000 Dollar. Das normalisierte Nettoergebnis beträgt rund 100.000,00 Dollar. Das Unternehmen versorgt jährlich mehr als 12.000 Kunden mit seinen Leistungen und kann mit in puncto Kundenzufriedenheit mit einer Spitzenquote von 96,5 % aufwarten. Das NOS-Geschäftsmodell basiert auf einem Netz von Nerds-Vertragspartnern in Kanada sowie einem Franchise-Modell für die Expansion in den Vereinigten Staaten.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in diesem Inhalt können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die mit einer Reihe von bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48998

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48998&tr=1

