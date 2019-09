Die Probe Pins setzen lediglich an einem winzigen Punkt auf das Material auf und üben nur so viel Druck aus, dass eine sichere Verbindung hergestellt, das Material jedoch nicht verformt wird. Dadurch entstehen keine Kratzer, Furchen oder Riefen und das DuT (Device under Test) verlässt den Testsockel nahezu spurenlos. Die Testsockel sind ab einem Pitch von 0,3 mm erhältlich.

Das Gehäuse ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...