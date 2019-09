Unter anderem bietet die SZKB neu auch Anlagen auf der Basis passiver Fonds an.Schwyz - Während der letzten vier Jahre ist die SZKB-Fonds-Palette stetig gewachsen und erfährt in diesem Herbst erneut eine attraktive Erweiterung. Unter anderem bietet die SZKB neu auch Anlagen auf der Basis passiver Fonds an. Mit den neuen SZKB Indexanlagen verzichtet der Anleger bewusst auf die Anlagetaktik der SZKB und koppelt seine Anlage direkt an die Dynamik der Märkte.

