Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Verlusten gestartet. Nach einem starken Schlussspurt in der Vorwoche überwiegt zum Wochenstart wieder die Vorsicht. So hatten in New York die Börsen vor dem Wochenende bereits unter der Sorge gelitten, dass die US-Regierung die Kapitalströme in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...