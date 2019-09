Reiben sich die Bären schon wieder die Hände?

Divergenzen am US-Markt nehmen zu



Mit den US-Indizes nahe den All-Time-Highs möchte man eigentlich meinen, dass eine Vielzahl von Aktien in den letzten Monaten gestiegen sein müßten, doch weit gefehlt. Im letzten Quartal sind beispielsweise wesentlich mehr Aktien in den USA um mehr als 25 Prozent gefallen als vice versa. Die marktinternen Signale zeigen klare Schwächen in der jüngst gestarteten Rallye auf. Zudem kommen eine Vielzahl von Fehlausbrüchen in den letzten Wochen in zahlreichen wichtigen Aktien wie Facebook, Alibaba, Mastercard und vielen anderen Papieren dazu. Die Märkte präsentieren sich bei weitem nicht so stark, wie man es annehmen müsste. Was geschieht nun als nächstes?



