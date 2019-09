Die TD Securities Analysten bieten einen Einblick in die wirtschaftlichen Ereignisse des deutschen Wirtschaftskalenders. Wichtige Zitate: "Die deutsche Inflation ist in den letzten sechs Monaten unglaublich volatil gewesen, was die Prognostizierbarkeit deutlich erschwert. Allerdings gehen wir davon aus, dass der HVPI von 1,0% (Jahr) im August auf 0,8% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...