Die neue RWE will bis 2040 klimaneutral werden. Der Energiekonzern hat heute morgen in Essen seine strategische Neuausrichtung vorgestellt. Dazu gehört auch den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren drastisch zu senken. Der dreistufige CO2-Minderungsplan sieht bis 2030 eine Verringerung um 70 Prozent vor.

Künftig soll die konventionelle Stromerzeugung nur noch 20 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebitda) ausmachen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien soll auf 60 Prozent ansteigen. Wie RWE bereits angekündigt hatte, will das Management künftig jährlich 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren. Am Montag hieß es, mit Projektpartnerschaften könnten die Investitionen auch bis zu 3 Milliarden Euro ansteigen./knd/fba

ISIN DE0007037129

AXC0100 2019-09-30/10:05